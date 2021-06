Mata a expareja y a su hijo a puñaladas y huye: Lo capturan tras una persecución de 16 horas

Daniel Boulton, de 29 años, fue protagonista de horas de terror en un tranquilo vecindario rural británico. Mató a puñaladas a su expareja Bethany Vincent, de 26 años, y a su hijo Darren, de 9, y luego escapó enloquecido con un cuchillo.

Antes, había estado en un mercado cercano y allí atacó a un policía fuera de servicio. Después de matar a su familia saltó los predios, tocó ventanas y forzó automóviles antes de ser capturado por la policía, informó el Daily Mail.

Las autoridades de localidad de Louth, Lincolnshire, informaron que los cuerpos de las víctimas recibieron múltiples puñaladas y en el lugar se encontró un arma cortante que, se cree, fue la que usó Boulton para cometer el crimen.

La policía activó la búsqueda del sospechoso y advirtió a los vecinos que el hombre podría ser “peligroso”. Una vecina declaró que el asesino se acercó hasta su vehículo e intentó abrir la puerta. Ella logró conducir hasta alejarse y buscó a oficiales que estaban patrullando la zona.

Luego se inició una persecución que se extendió por 16 horas, mientras todos los pobladores permanecieron encerrados.

“La policía llamó a nuestra puerta y nos dijo que nos quedáramos dentro mientras preparábamos la cena", contó una pareja que vive a dos casas del lugar donde ocurrió el doble homicidio.

Investigations at High Holme Road in #Louth after the bodies of a woman and child were found last night. @LincsPolice are hunting a man called Daniel Boulton. Public warned not to approach him. pic.twitter.com/y7aAX9usPU