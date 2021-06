Niña de 9 años "le roba" el auto a su padre para ir a la playa con su hermana de 4 años

Una niña de nueve años protagonizó una escena de película "al robar" el vehículo de su papá y salir con su hermanita de 4 años rumbo a la playa. La pequeña vive en West Jordan (Utah) y su sueño era viajar hasta las playas de California, Estados Unidos.

Por ello, aprovechó un descuido de sus padres y se llevó el automóvil. Con nociones de manejo, la niña se puso el cinturón de seguridad, también aseguró a su hermanita y se fue, detalla el diario El Universal de México.

En plena madrugada, la intrépida menor de 9 años se cercioró de que sus padres estaban dormidos y se llevó el auto con su hermana menor. Salió de su residencia y condujo cerca de 16 kilómetros por una autopista, luego salió de la vía para tomar otra ruta y terminó chocando de frente contra un tractor remolque estacionado.

Afortunadamente nadie salió herido del accidente, pues conducía a poca velocidad y ambas quedaron protegidas por los cinturones de seguridad.

"Las niñas les dijeron a los oficiales que iban a California –a una distancia de mil kilómetros– porque querían 'nadar en el océano", informó la policía.

En un momento del viaje, la niña chocó levemente una camioneta, pero el conductor pensó que el conductor tenía alguna discapacidad y decidió no reportarlo. Luego notó que se trataba de una niña, precisó Bill Merritt, teniente de la policía de West Valley.

Officers got quite a surprise when they responded to an accident this morning & discovered the driver was a 9yo girl. The young girl & her 4yo sister apparently snagged the keys to the family car while their parents were sleeping & set out on their own summer adventure. #wvc pic.twitter.com/evHq3DiBRC