Multitudinarias protestas en todo Brasil por el manejo de la pandemia de Jair Bolsonaro

¿Qué pasó?

Decenas de miles de personas se manifestaron el sábado en Brasil en contra del presidente Jair Bolsonaro, en especial por su caótica gestión de la pandemia de coronavirus, que deja más de 461.000 muertos y amenaza con arreciar de nuevo.

"Fuera Bolsovirus"

Desde temprano, en el centro de Rio de Janeiro, unas 10.000 personas protegidas con mascarillas acudieron a la manifestación convocada por varias organizaciones de izquierda, sindicatos y movimientos estudiantiles, y desfilaron a gritos de "Fuera Bolsonaro", "Bolsonaro genocida", "Vacuna ya" o "Fuera Bolsovirus".

Entrada la tarde, después de una fuerte lluvia, decenas de miles de personas -unas 80.000, según los organizadores- coparon la Avenida Paulista en Sao Paulo, icónica arteria vial de la capital económica de Latinoamérica.

"Nadie quiere estar en la calle en medio de una pandemia. Bolsonaro no deja otra alternativa. Estamos en la calle para defender vidas. No vamos a esperar sentados hasta [las presidenciales de] 2022. Esto es solo el comienzo", dijo el izquierdista Guilherme Boulos, líder del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST).

"Tenemos que parar a este gobierno"

Desde que empezó la pandemia, a la que llegó a considerar una "gripecita", Bolsonaro ha criticado las medidas de cuarentena, promovido medicamentos sin eficacia comprobada, generado aglomeraciones y cuestionado la eficacia de las vacunas.

De hecho, la idea de que muchos muertos podrían haberse evitado si el gobierno hubiera arrancado antes la campaña de vacunación, que además avanza lentamente y con interrupciones por falta de insumos, formaba parte de los reclamos.

"Tenemos que parar a este gobierno, tenemos que decir basta. Es un asesino, es un psicópata, no tiene sentimientos, no se siente como nosotros. No es capaz de percibir el desastre que está causando", exclamó a la AFP el empresario Omar Silveira.

Los manifestantes también hicieron sentir otros reproches hacia el mandatario de extrema derecha, al que acusan de promover la deforestación de la Amazonía, la violencia de los invasores de tierras indígenas y el racismo.

