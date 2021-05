Su padre la quemó, la golpeó y luego la vendió: niña dice que la Virgen de Guadalupe la salvó

Una niña de 12 años ha conmovido al mundo al contar su testimonio de sufrimiento en manos de su padre. Juanita vive con secuelas de graves quemaduras y no había podido sonreír.

Juanita es del pueblo Apalani del estado de Guerrero, México. Durante toda su vida fue víctima de maltratos, perdió sus manos tras un incendio que fue provocado por su progenitor, quien llegó a “venderla” a un hombre que quería abusar de ella.

Te puede interesar Padre buscaba a su hijo desaparecido y encontró su cabeza en una maleta

"Me vendió mi papá, me dijo que no dijera nada y que no le denuncie", contó Juanita al programa "Hoy Día", transmitido por Telemundo. La niña vive junto a otros nueve hermanos en medio de la pobreza. Su padre también le pega a su mamá.

El papá la colgó de un árbol

Afortunadamente, una organización supo de su situación y su caso se hizo público. El doctor Jesús Galeana, presidente de la Fundación Latidos de amor, dio a conocer la historia.

"Esta historia me ha causado mucho dolor, indignación y tristeza, vivimos en un mundo cada vez más aterrador. Juanita, después de cumplirle su sueño de conocer el mar el domingo 16 de mayo en Acapulco, fue golpeada brutalmente por su padre, quien la colgó de un árbol con una soga en el cuello", aseguró el médico.

Agregó que la menor logró escapar de un sujeto que había pagado a su propio padre para abusar de ella. “La vendió con un tipo de su comunidad en Apalani, Guerrero, donde la sedó y al intentar abusar de ella, la niña escapó. Ella pudo ser uno de los tantos casos de niños abusados y desaparecidos. Basta por favor”, sostuvo.

Juanita asegura que vio a la Virgen de Guadalupe

Para mayor asombro, la niña contó que logró escapar del raptor caminando durante casi seis horas. Cuando estaba ya muy cansada reconoció a quien ella cree es la Virgen de Guadalupe. "Me ayudó la Virgen y me subí en su burro”, dijo la niña, quien agregó que pudo verla vestida de verde y que sintió alegría.

Por eso, además de recibir atención en la fundación que se está encargando de su caso, Juanita fue llevada por primera vez en su vida al templo de la Virgen de Guadalupe, donde apreció la imagen.

Todo sobre Mundo