Estudiante muere de una sobredosis por pastilla adulterada días antes de graduarse con honores

Hailey Deickman, de 18 años, murió de una sobredosis luego de que tomara la mitad de una pastilla junto a una amiga, sin saber que estaba adulterada con el letal opioide sintético conocido como fentanilo. Faltaban apenas unos días antes de graduarse con honores e iniciar la universidad.

El pasado 14 de mayo de 2021 las autoridades respondieron a una emergencia por sobredosis. Una de las dos víctimas halladas en el lugar fue identificada como Hailey, quien era una alumna destacada de la escuela secundaria Belle Chasse en Luisiana, Estados Unidos, informó la revista People en Español.

"Tenía un amigo y fueron a comprar lo que pensaban que era un Percocet de 30 dólares y lo iban a compartir", dijo Allison Deickman, la madre de Hailey. “No era Percocet, era una droga callejera mezclada con fentanilo, así que solo la mitad de eso es lo que nos quitó a Hailey”, agregó.

Más tarde esa misma noche, el padre de la joven, Jesse Deickman, dijo que halló a su hija inconsciente en su habitación, mientras que su amiga, quien logró sobrevivir, estaba convulsionando.

Por medio de un comunicado, la oficina del sheriff de la parroquia de Plaquemines confirmó que el joven de 22 años que le vendió la pastilla a Hailey, Franklin Senfles, fue arrestado y acusado de asesinato en segundo grado por la muerte de la joven y un cargo de intento de asesinato en segundo grado por otra víctima.

