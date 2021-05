La fiesta de cumpleaños de adolescente se viralizó en TikTok y terminó en disturbios y violencia

Adrián López, un adolescente de 17 años de California, Estados Unidos, hizo un afiche digital para invitar a sus amigos a su fiesta de cumpleaños; sin embargo, no se imaginaba que la invitación se haría viral en las redes sociales atrayendo a una multitud de miles de desconocidos de distintas partes del país.

Según reseñó The Economic Times, por temor a que las cosas se salieran de control, los adolescentes decidieron cobrar la entrada y rentar una locación donde pudieran alojar el evento de manera segura, que originalmente estaba pautado para llevarse a cabo en Huntington Beach, al sur de Los Ángeles, el sábado 22 de mayo de 2021.

“Honestamente, nos asustamos, así que pensamos en la idea de conseguir un lugar”, dijo un amigo de López, Yahir Hernández, de 16 años.

I found Adrian from Adrian’s kickback! and his friend who posted the original viral TikTok. The hashtag #Adrianskickback has over 180M views on TikTok as of today pic.twitter.com/pzwUHX0ble — Taylor Lorenz (@TaylorLorenz) May 23, 2021

La noche del viernes, centenares de jóvenes viajaron desde otras ciudades con un día de anticipación y se acercaron hasta la playa, donde fueron expulsados por la policía, quienes ya les habían advertido de que el evento al día siguiente estaba prohibido.

Here was the scene at Huntington Beach last night at night one of #adrianskickback pic.twitter.com/fmZZC7wlho — Taylor Lorenz (@TaylorLorenz) May 23, 2021

Sin embargo, al menos 2.500 personas que no se enteraron del cambio de locación asistieron al acontecimiento la noche del sábado en la playa, lugar que se había pautado originalmente para el encuentro.

En varios de los videos grabados durante el multitudinario encuentro, se puede ver una gran cantidad de jóvenes tomando alcohol, subiéndose al alumbrado y a las palmeras, lanzando fuegos artificiales y tirándose desde un puente, informó Telemundo.

El algoritmo de TikTok hizo la fiesta viral

López hizo la invitación el lunes 17 de mayo, en la que especificó que el evento tendría lugar el 22 de mayo a las 7:30 de la noche cerca de la playa. “¡Pásate este sábado vamos a prendernos!”, se lee en la parte inferior de la imagen, que se tituló “Adrian's Kickback”.

Spider-Man is now drinking Hennessy offered from the crowd. The crowd is celebrating. #adrianskickback pic.twitter.com/xVmbHJNIag — Sean Carmitchel (@ACatWithNews) May 23, 2021

“Se suponía que era para mi escuela”, aseguró el adolescente, pero con el objetivo de atraer a más personas a la fiesta, su amigo Yahir Hernández publicó el volante en Snapchat y luego en su cuenta personal de TikTok.

Idk who Adrian is but that was wild 😂😂 #adrianskickback pic.twitter.com/xFfmD7vrk0 — Steven Nava (@stevennava_) May 23, 2021

“El martes por la mañana fue cuando Yahir hizo el TikTok”, explicó López. “Iba de camino a la escuela y solo tenía como 40 me gusta, así que lo ignoré”. No obstante, con el paso de los días, la publicación se hizo viral y comenzó a caer en gracia a otros usuarios, que se preguntaban “¿Quién es Adrián?”.

Lol TikTok took the video down. Last night at Adrians kickback in Huntington Beach #adrianskickback #Cali pic.twitter.com/dluoNYm7OD — Jeryn (@GizmoJA) May 23, 2021

De la noche a la mañana, el algoritmo de la red social comenzó a recomendar el video a otros usuarios en la sección “Para Ti”, lo que provocó que fuese reproducido por más de 180 millones de personas antes de ser eliminado. Famosos del internet como Noah Beck y raperos como 24kGoldn también compartieron la invitación con otras personas.

Unas 178 personas fueron arrestadas durante el salvaje fin de semana, incluyendo a una gran cantidad de menores que incurrieron en delitos como vandalismo o incluso asalto a mano armada, informó la estación de CBS en Los Ángeles.

Todo sobre Mundo