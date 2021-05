Madre muere durante caravana de homenaje: chocó la moto en que su hijo había fallecido

Un drama familiar conmocionó a Estados Unidos, relacionado con las muertes de una madre y su hijo, quienes fallecieron con tan sólo un mes de diferencia, al chocar en la misma motocicleta en una macabra coincidencia del destino.

El fatal episodio lo protagonizó la mujer identificada como Diane Everett, de 51 años, quien perdió la vida cuando circulaba en moto por una carretera del suroeste de Loveland (Colorado, Estados Unidos) y se estrelló contra una zanja.

Según el portal The Fort Collins Coloradoan, la víctima conducía una Honda CBR que pertenecía a su hijo Michael, que también perdió la vida en un accidente arriba del vehículo el pasado 5 de abril.

Country roads can fill life with adventure. Its beauty becomes a backdrop for memories shared during those times, you no longer can.

As much as this road pains the Everett family, they tell @FGainesPhotog and I they're at peace. Diane and Michael are together. #9News pic.twitter.com/3IrE9GJEev