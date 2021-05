Neurocientífica advierte sobre las secuelas a largo plazo del Covid-19 en el cerebro

Una neurocientífica española de 43 años, que actualmente estudia cómo afecta el coronavirus al sistema nervioso, aseguró que “a largo plazo, los efectos del Covid-19 persisten” y la mayoría de sus secuelas son neurológicas.

La doctora radicada en Texas, Estados Unidos, Sonia Villapol, aseguró que entre las consecuencias más frecuentes están la fatiga, el dolor de cabeza, déficit de atención, caída del cabello, disnea y anosmia. También puede causar estragos en la memoria, apnea y otros desórdenes del sueño, destaca el diario El Universal.

Understanding Long-Covid: The Clue May Lie in The Gut

