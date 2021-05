"¿Queda alguna cama disponible?": profesora que clamaba ayuda muere de coronavirus

En India la pandemia de coronavirus está causando estragos, ya que se convirtió en el tercer país del mundo con más muertos a causa de la enfermedad con más de 300 mil víctimas fatales, generando un drama en la población.

Uno de los fatales casos afectó a una profesora, de 38 años, quien en sus redes sociales exhibió su preocupación ante el alza de los contagios y, cuando terminó infectada, clamó por encontrar una cama para recibir ayuda.

Se trata de Nabila Sadiq, que trabajó en el instituto Jamia Millia Islamia, quien era muy activa en su cuenta de Twitter, donde expresaba su sentir ante la pandemia que asolaba a su país.

“Demasiadas muertes de conocidos en un día. Gente demasiado joven muriendo por falta de oxígeno. Todos los días me despierto con una noticia de muerte. ¿Cuándo terminará esto?”, fue uno de sus posteos.

“A este ritmo, nadie quedará vivo en Delhi, al menos”, tuiteó el 2 de mayo pasado hasta que un fatal mensaje alertó a sus cercanos, ya que la docente clamó por ayuda al verse contagiada y manifestar: "¿Queda alguna cama de terapia disponible? Es para mí".

La situación alertó a su entorno, por lo que varios compañeros y alumnos intentaron hacer algo para ayudarla.

Any icu bed leads? For myself.