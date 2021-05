Jimmy Featherstone, un joven de la ciudad de Hull, Inglaterra, se ha hecho famoso en las redes sociales tras gastar miles de dólares en el transcurso de un año para cambiar su aspecto físico y parecerse al famoso novio de la muñeca Barbie y lucir como un Ken Humano.

El excéntrico joven, de 22 años, pagó aproximadamente 14 mil dólares en una variedad de intervenciones estéticas, a las que se ha sometido para alcanzar su sueño de parecerse al personaje ficticio de Mattel, informó el portal mexicano Milenio.

Rellenos de labios y mejillas, bótox y carillas, son solo algunas de las cirugías a las que Featherstone se ha aventurado y en una entrevista para Spanish News World indicó que ya tiene planeada una operación de nariz.

“Siempre he sido el que quería destacar entre la multitud”, dijo. “Y ahora incluso quiero verme un poco más de lo que ya lo hago. Quiero parecer más plástico, esta es la estética que me gusta... Sé que todo el mundo me odia, pero no me importa. Yo hago lo que me hace feliz”.

La vida de lujos del Ken Humano

Además de intervenir su apariencia para parecerse a Ken, Jimmy Featherstone se ha encargado de mantener un estilo de vida ostentoso: luce ropa de diseñador, se va de compras por otros países e incluso suele volar en helicóptero.

En su más reciente fiesta de cumpleaños el joven se gastó 2.830 dólares en la organización y se encargó de que hubiese un pastel de tres niveles, ramos de flores, fuegos artificiales y dinero en efectivo.

“Fue genial y absolutamente asombroso”, aseguró Featherstone. “Algunas personas lo comparan con una boda. Simplemente me gusta hacer todo lo posible y hacer que la gente hable, ¿qué puedo decir?”.

A pesar de las críticas que ha recibido a través de las redes sociales por su particular estilo de vida y su pasión por la cirugía plástica, el joven aseguró que nada podrá cambiar su manera de vivir. “En mi opinión, si la gente habla de mí, entonces hice algo bien”, dijo. “No me importa lo que la gente piense o diga. Hago lo que me gusta”.

