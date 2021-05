Un inesperado encuentro sorprendió a un hombre que caminaba a la orilla de Newport Beach en California, Estados Unidos, en el Área Marina Protegida del parque estatal Crystal Cove, cuando se topó con el cuerpo sin vida de un pez gigantesco que es muy raro de ver sobre la superficie del mar.

El descubrimiento ocurrió cuando el bañista se topó con el cuerpo del pez, cuyo hábitat suele ubicarse a casi mil metros por debajo de la superficie del mar y por lo que fue calificado como un hallazgo único, reseñó el diario Milenio.

El animal mide unos 45 centímetros de largo y ha sido identificado como un pez balón que pertenece al género Himantolophus, del cual existen alrededor de 300 especies que suelen encontrarse en la zona mesopelágica del océano Pacífico, Índico y Atlántico, informó el portal RT.

“Aunque el pez en sí no es raro, es extremadamente extraño verlo intacto en una playa del sur de California”, reveló la agencia de expediciones en barco Davey's Locker Sportfishing & Whale Watching, que tiene una sucursal en el lugar.

RARE FIND! Deep sea anglerfish washed up in Newport Beach on Friday morning! On Crystal Cove beach @CrystalCoveSP staff were alerted by beach visitor Ben Eslef and were able to retrieve this intact specimen.. pic.twitter.com/vERGy5Zujt