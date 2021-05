"Tenemos una relación increíble entre madre e hijo. Tengo que apoyar sus decisiones, así como ella apoya las mías", dijo Leonardo Hathaway sobre el inusual negocio que inició con su madre.

Leonardo, de 19 años, acaba de crear una cuenta en OnlyFans para vender contenido sexual realizado por su propia madre, Lucene Duarte, detalla el portal The Mirror.

La mujer es una modelo que ha posado para revistas como Playboy Portugal y también para FHM de Australia. En el año 2019 ganó el concurso Miss Bumbum World.

Madre e hijo modelos

"Cuando me preguntan si la apoyo, siempre respondo: '¿Por qué no debería hacerlo?'", aseguró el joven a The Daily Star. Entre tanto su madre explicó: “Mi hijo adolescente me hizo una cuenta OnlyFans para ganar más dinero. Esto ha cambiado mi vida económicamente y me ha hecho sentir empoderada”.

Lucene asegura que sus hijos “están felices” de que pose con prendas sexys, y que haya un público pagando para verla. Leonardo dice que su madre tiene un “enorme potencial en la plataforma” y ella no oculta su deseo de continuar mostrando su cuerpo ante las cámaras.

De hecho, su cuenta en Instagram se ha vuelto muy popular y ya se acerca al millón de seguidores. El joven ha insistido en que se trata de una actividad lucrativa que toda la familia apoya.

Al chico no le parece censurable la idea, porque él mismo ha sido modelo para revistas masculinas con el mismo perfil, contando con el apoyo de su mamá. Para ambos, lejos de verlo como una situación extraña que no todas las familias aceptarían, posar semidesnudos o completamente desnudos se traduce en una oportunidad de ganar dinero extra.

