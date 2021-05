Un giro inesperado ocurrió en el caso de una directora que golpeó a una alumna de 6 años con una tabla en una escuela primaria de Florida, Estados Unidos, luego de que fiscales del estado determinaron que no cometió ningún delito, pues la madre fue quien pidió el castigo.

A pesar de la decisión de la justicia, la madre de la niña, quien grabó todo, aseguró que ella no pidió ese castigo argumentando que no entendió cuál iba a ser la forma en la que se aplicaría, reseñó Infobae.

“La madre solicitó que la escuela le diera nalgadas a la niña”, dijo un administrador de la escuela a la policía, una declaración que los fiscales consideraron fidedigna.

Por otro lado, la oficina de la fiscal del estado Amira D. Fox esclareció en un memorando de tres páginas que Melissa Carter, la directora, coordinó el castigo de la pequeña con el consentimiento de la madre.

En una misiva al sargento Thomas Lewis, del Departamento de Policía de Clewiston, el fiscal estatal adjunto Abraham R. Thornburg dijo que “es de notar que las partes editadas del video completo parecen haber sido cortadas y publicadas a los medios de comunicación en diferentes momentos, y han resultado en un relato incompleto y engañoso del incidente para el público”.

De acuerdo a una estación de televisión local afiliada a NBC, en un principio la madre fue a la oficina del sheriff del condado de Hendry, donde denunció el incidente y explicó que lo grabó para poder demostrar lo que ocurría en la escuela.

“Nadie me hubiera creído. Sacrifiqué a mi hija, para que todos los padres puedan darse cuenta de lo que está sucediendo en esta escuela”, explicó la mujer sobre el incidente que ocurrió el 13 de abril de 2021.

Aunque el abogado de la madre de la niña aseguró que se trataba de un caso de agresión agravada, la fiscalía del estado no opinó de la misma forma y sentenció que no había ningún tipo de delito.

Según la versión ofrecida por las administradoras, la madre les confesó que “tenía miedo de disciplinar a su hija dándole nalgadas”, pues la niña “amenazó con llamar a la policía y al Departamento de Niños y Familias de Florida”.

Cecilia Self, la asistente de la directora, les dijo a las autoridades que había sido la madre de la niña quien sugirió el castigo físico. Ella le respondió que podrían hacerlo, pero que debía acercarse hasta la escuela y estar presente mientras ocurrían las nalgadas.

Tomorrow on @CBSThisMorning we’ll report the backstory behind this beating of a Florida 1st grader beaten with a paddle by her principal as her mom watched & recorded. This girl, age 6, is 3 ft tall, weighs 40lbs. She was beaten 3 times for allegedly scratching a computer screen. pic.twitter.com/o9hrGfHPWy