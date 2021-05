"No puedo creer por qué el destino nos hizo esto. Tengo que volver a empezar y no sé cómo". Es el desgarrador relato de Gabriel, padre que vive drama tras hallar sin vida a su pareja y su bebé de 2 meses al interior del hogar ubicado en Corrientes, Argentina.

El fatal incidente se suscitó cuando el hombre fue alertado por su suegra, ya que su hija no le contestaba el celular, tras intentar él y no recibir respuesta fue su hijo Ignacio, de tres años, que lo atendió y le dijo : "Mamá está durmiendo y no la puedo despertar".

Ante la situación, se trasladó de urgencia a su vivienda y se encontró con la trágica escena, que describió: “Mi beba estaba violeta y mi mujer, fría. Fue horrible. No se lo deseo a nadie y no entiendo por qué nos pasó a nosotros".

"Mariana se desvaneció y la beba se asfixió"

La fatídica situación fue abordada por Gabriel, quien en conversación con TN Noticias recordó que esa mañana "cuando nos despertamos, ella me dijo que tenía un zumbido en el oído y que iría a ver un doctor".

Sobre las causas que suscitaron la muerte súbita de su esposa, el hombre sostuvo que "se ve que Mariana (Ojeda, su esposa) se desvaneció y la beba (Delfina) se asfixió con la leche".

Lo ocurrido abrió una investigación cuya autopsia preliminar arrojó que "la mujer, de 30 años, habría padecido una muerte súbita y la menor se habría broncoaspirado mientras era amamantada".

Mujer sufría depresión por muerte de su hermano

La situación conmocionó al barrio Concepción de Corrientes, ya que Mariana Ojeda dejó a dos hijos y su marido, quien relató que su esposa padecía de una fuerte depresión a raíz de la trágica muerte de Fabián, su hermano menor, a fines de marzo.

“Tenía 26 años y hacía ocho que vivía en Rosario. Trabajaba en una metalúrgica, manejaba el montacargas y una bovina se le vino encima”, detalló Gabriel.

Inclusio, Mariana el pasado viernes le dedicó su último posteo en Facebook a su hermano fallecido al indicar: “Me quedo con esta foto, donde se te ve tan Feliz! Hace un mes que físicamente no estás y cuesta mucho sobrellevar este dolor que siente mi alma. Te voy a extrañar todos los días de mi vida. ¡Te Amo!".

Esta situación, según Gabriel, generaron un suceso emocional y nervioso a su mujer al relatar que "estuvo seis días paralizada. No sé cómo explicarte lo que tenía, pero parecía un pingüino. Los primeros días apenas se podía mover y yo me pedí una semana en el trabajo para estar en casa, acompañarla y cuidar a nuestros hijos" hasta que se desató la tragedia.