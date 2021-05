Una mujer de Mali vivió su embarazo pensando que traería al mundo a 7 bebés, tal como lo habían anunciado los médicos y las ecografías realizadas, pero la sorpresa fue mayúscula cuando el día del nacimiento llegaron al mundo un total de 9 niños.

Y aunque ya el parto múltiple era considerado de riesgo, no se sabía que se trataría de una gestación que entraría en el récord mundial de más de ocho niños. Una estadounidense, Nadya Suleman es quien posee el récord Guinness, al dar a luz a ocho niños en el 2009.

Sólo se conoce el registro de dos casos de nonillizos (parto de 9): en 1971 en Australia y el segundo en 1999 en Malasia. En ambos, los bebés sobrevivieron solo pocos días, publicó la BBC.

En esta nueva oportunidad, el nacimiento ocurrió el pasado 4 de mayo de 2021, en Marruecos, después que las autoridades de su país decidieron que por los riesgos que corría Halima Cisse, de 25 años, fuese trasladada para poder contar con recursos médicos especializados.

Satisfecha por los resultados finales, la ministra de Salud de Malí, Fanta Siby, a través de un comunicado extendió el agradecimiento de su país por el apoyo brindado en el caso: "Felicitamos a los equipos médicos de Mali y Marruecos, cuya profesionalidad ha hecho que el resultado de este embarazo sea tan feliz”.

La euforia por el nacimiento de 9 bebés en Mali

El nacimiento de 9 bebés se convirtió en el tema sensación en Mali, incluso cuando se pensaba que serían septillizos, por lo que los felices padres han recibido la atención necesaria para los niños.

Halima Cisse es la feliz madre de 5 hembras y 4 varones, quienes nacieron por cesárea en una clínica de la capital de Marruecos, donde permaneció hospitalizada durante cinco semanas en espera del día de la intervención para recibir a los bebés.

El esposo de la joven, Adjudant Kader Arby, relató a la BBC que su esposa y sus 9 hijos se encuentran bien de salud: “Estoy muy feliz. Mi esposa y los bebés están bien”, aseguró.

La pareja ya eran padres de una niña, por lo que la familia aumenta a 10 hijos. Pese al número de nuevos hijos, aseguró que no le preocupa el futuro de la familia: “Dios nos dio a estos niños. Él es quien decide qué pasará con ellos. No me preocupa eso. Cuando el Todopoderoso hace algo, él sabe por qué”.

El feliz padre recalcó la ayuda que han recibido, afirmando que se han sentido abrumados por todo el apoyo. “¡Todos me llamaron! ¡Todos llamaron! Las autoridades de Malí llamaron para expresar su alegría. Se lo agradezco... Incluso el presidente me llamó”, mencionó alegre.

Según información de la agencia AFP, los médicos de Marruecos lograron extender el embarazo a la semana número 30 y los niños nacieron con pesos entre 500 gramos a 1 kilogramo.

Todo sobre Mundo