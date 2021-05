¿Qué pasó?

"Perdonad el silencio, la ausencia y el no contestar a vuestros mensajes, estaba dándole la bienvenida al mundo a esta preciosidad que tengo por hije".

Con este mensaje junto a una fotografía de su bebé tomándole la mano, Rubén Castro, joven hombre trans, de 27 años, confirmó que ha dado a luz a una niña en España.

"Luar ha llegado", agregó en alusión al arribo de su bebé y cuyo embarazo ha sido muy mediático y seguido ser uno de los primeros hombres del país en procrear un bebé y poner sobre la mesa la paternidad trans gestante.

"Siempre tuve el claro que quería llevar el proceso"

Su caso generó conmoción en Madrid y en el mundo, ya que Rubén Castro, según él mismo detalló en sus redes sociales, vivió un extenso proceso de embarazo que requirió de una serie de pruebas desde el positivo del test, tras "5 ciclos, 3 inseminaciones y 2 negativos".

En medio de su camino, el orgulloso padre gestador aseveró en su cuenta de instagram, con más de 12 mil seguidores, que "no soy un hombre trans, soy una persona transmasculina no binaria. No utilizo, ni me gusta que utilicen conmigo los términos transexual o transgénero, soy una persona trans. Sí creo en la diversidad de los cuerpos e identidades".

Su proceso de embarazo lo dejó registrado a través de un documental llamado "Papá Gestante", donde aseveró que quería contar su historia y aclarar que "no soy el primer papá trans gestante, aunque entiendo que lo crean así".

En el comienzo del trabajo audiovisual, Rubén aseveró que "soy una persona trans y de que tengo uso de razón y desde que era muy peque, siempre tuve claro que quería llevar el proceso, de que quería gestar a mi bebé".

Tras dar a conocer el nacimiento de su hija, dio un nuevo escrito al aseverar que "gracias por todos vuestros mensajes y felicitaciones. Ha sido lo más difícil y deseado que he vivido hasta ahora. La aventura solo acaba de empezar".