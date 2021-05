Sorprendida y sin apetito, así quedó una mujer en Brasil al encontrar en su ensalada una rana muerta. La estudiante de publicidad, Melissa Torres, de 26 años, acudió a un restaurante de la ciudad de Natal, en compañía de su esposo, su hijo y un par de amigos.

Ella decidió ordenar una ensalada. Cuando el plato llegó y comenzó a degustarlo, movió el tenedor y apareció el cuerpo de una minúscula rana verde, reseña el noticiero G1 de Globo.

Hallazgo inesperado

“¡¿Qué ingrediente es ese?!”, soltó la mujer impactada con la mirada puesta sobre el plato. No se trataba de ninguna sorpresa del chef, sino de un terrible accidente. El restaurante se disculpó de inmediato por las molestias ocasionadas, pero ya era muy tarde.

Melissa no dudó en tomar una foto de su ensalada con rana incluida y la compartió en sus redes sociales. “Fue muy aterrador, muy asqueroso. Estaba muy enferma al amanecer. No quería comer más, estuve ayunando por casi 24 horas. Nunca había estado allí”.

En un comunicado, el local expresó: “Nosotros en Bloomin 'Brands, les informamos que lamentamos mucho lo sucedido. Contactamos con el cliente, hablamos y resolvimos la situación. Organizamos una nueva visita para que el consumidor pueda conocer todos nuestros trámites. Queremos aclarar que todos los platos de nuestra carta son elaborados diariamente por nuestro equipo, dentro del propio restaurante, con ingredientes frescos”.

En todo caso, la pequeña rana, especie que se encuentra seriamente amenazada de extinción, también fue una víctima al quedar atrapada entre los vegetales que terminaron en el plato de Melissa.

“Ayer fui al supermercado, había mucha gente mirándome, señalando, mostrando mi celular. Me di cuenta que me reconocieron. Me sorprendió la repercusión”, expresó la mujer, que dio el caso por cerrado, no sin antes ganar cientos de seguidores.

