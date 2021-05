El hombre recorrió las calles de Kamareddy, India, durante 3 kilómetros con el cuerpo de su mujer en los brazos, por la crisis sanitaria que afecta ese país.

Swami, el nombre del doliente, logró llegar hasta el cementerio donde dejó a Nagalaxmi, quien falleció por covid-19.

Ambos vivían en situación de calle en la estación de tren local.

El diario The New Indian Express aseguró que efectivos de la policía de la ciudad le entregaron a Swami 2.500 rupias para que la llevara a ser cremada.

Ningún taxi quiso llevarlo debido a que era evidente que la mujer había fallecido por coronavirus.

Una cámara de seguridad captó el momento en el que el hombre cargaba el cuerpo de su mujer rumbo a un cementerio. Rápidamente se viralizó, pues grafica la grave crisis que enfrenta aquel país.

A husband was forced to carry the dead body of his wife on his shoulders for cremation. Nagalakshmi &her family eek out their living seeking alms at Kamareddy railway station in #Telangana. She died ysday&assuming that she died of #Covid,no one came to help them #WhereIsHumanity? pic.twitter.com/WfHVLWQu0w