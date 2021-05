“¿Cómo hago yo para irme a dormir hoy?”, se pregunta angustiado Juan Carlos Aguirres, un jubilado de 86 años, residente de San Antonio de Padua, en Merlo, Argentina. Dormía cuando saltaron la cerca vecina y lograron ingresar a su casa.

Juan Carlos quedó traumatizado con lo vivido. Siente que ya no tiene seguridad ni en su propia casa, así lo contó al canal de televisión local Todo Noticias.

Estaban armados

Según el testimonio de la víctima, los hombres lo sorprendieron en la madrugada con un arma de fuego en su cabeza. "Revolvieron todo. Pusieron todo patas para arriba. Es vergonzoso lo que está pasando acá. Sentí unos ruidos que me levantaron", recordó.

“Veo que se prenden las luces y aparecieron cuatro tipos. Me preguntaron dónde tenía plata y yo no tenía mucho, entonces me ataron y me empezaron a pegar por todos lados. Me decían que me iban a matar”, declaró la víctima.

Durante poco más de dos horas, los ladrones destrozaron la casa buscando algo de valor. El jubilado fue maniatado, le produjeron una quemadura en una mano y en un momento recibió un culatazo del arma de fuego.

Inseguridad

Su hijo Carlos deploró lo sucedido y cuestionó la enorme inseguridad que hay en la ciudad. "Tiene una hinchazón importante. Rompieron absolutamente todo. Ya le habían robado hace dos años. Esta modalidad de atacar a personas mayores es común”, sostuvo.

Para Juan Carlos Aguirres parece no haber solución. “Acá el que pierde es el que trabaja. Estos sinvergüenzas están libres y siempre ganan. Alguien tiene que hacer algo”.

Ahora, con el miedo de saber lo vulnerable que está su padre ante la delincuencia, su hijo no sabe qué hacer. "¿Cómo le voy a privar la libertad a una persona de 86 años que todavía tiene ganas de vivir? Es una locura lo que está pasando. ¿Literalmente los tenemos que encerrar para que no les suceda nada?”, se lamentó Carlos.

Todo sobre Mundo