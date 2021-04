La bichectomía es una cirugía que se ha vuelto sumamente popular en los últimos años, pero a pesar de los resultados que para muchos son prometedores, hay efectos más allá de lo estético que pueden afectar a una persona a acostumbrarse a su "nuevo rostro".

Es el caso de la influencer y tiktoker brasileña Jéssica Frozza, quien tras someterse al procedimiento que elimina la grasa de las mejillas para estilizar el rostro, lamenta no haber confirmado que la cirugía no era adecuada para la forma y estructura de su cara.

Si bien en un principio Frozza quedó contenta con los resultados, pasados los meses comenzó a ver cambios que no fueron los esperados y que hoy padece. "Entiendo que fue un procedimiento nuevo, que no sabríamos el final de todo. Tuve una mala experiencia", escribió la influencer en una publicación en donde muestra el antes y después de su apariencia.

"Me convertí en una calavera"

Según detalla El Universal, a través de una transmisión en sus redes sociales Jéssica compartió lo arrepentida que estaba con su operación. "Me convertí en una calavera, ¿por qué nadie me avisó? Mi cara se cayó, no reconozco mi rostro", dijo la mujer respecto a los problemas que ha presentado.

En la transmisión, que posteriormente bajó de redes sociales, Jéssica explica que los médicos hicieron un excelente trabajo, pero que su descontento fue porque el procedimiento no era el adecuado para ella y que nadie le advirtió sobre esto.

Para tratar de recuperar su antiguo rostro, la joven se puso implantes de silicona en sus mejillas, pero esta nueva intervención tampoco la ayudó y hoy está revirtiendo esta decisión, enfoncándose en tratamientos naturales como la estimulación de la producción de colágeno, además de un proceso psicológico para "volver a quererse".

"Tuve un trastorno de imagen severo y gracias a Dios hoy estoy en deconstrucción. Me voy a quitar la prótesis de silicona y empecé a quererme a mí misma y a mejorar lo que tengo. ¡Aceptando lo que Dios me ha dado!", señalo la joven en su post de Instagram.

"¡Es doloroso! ¡Sufrí y lo sufro mirándome en el espejo todos los días!", cerró Jéssica.