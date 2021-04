¿Qué pasó?

Los familiares de Karen Garner, mujer de 73 años, presentaron una denuncia ante un tribunal de Colorado, Estados Unidos, argumentando que dos oficiales de la policía de la ciudad abusaron de su poder y agredieron a la anciana durante una detención en junio del 2020.

Padece de demencia senil

Según dijeron los abogados de la víctima a ‘The Washington Post’, Garner sufre de demencia senil y había estado en una tienda momentos antes de su agresión.

Los empleados del lugar reportaron a las autoridades que la mujer había tomado un refresco, un dulce, una camiseta y unos productos de limpieza, pero había olvidado pagarlos debido a su enfermedad.

La mujer de 70 años habría regresado para pagar por los productos, pero los funcionarios del supermercado no se lo permitieron. Luego de aquello, dos agentes la interceptaron y golpearon mientras caminaba. Todo quedó documentado en una cámara de los policías.

#KarenGarner is a 73 year old #Loveland, Colorado resident suffering with #Dementia.#LovelandPD officers Austin Hopp and Daria Jalali took pleasure in brutalizing her.



Let's ensure they're convicted for what they did to this poor elderly woman. ✊ pic.twitter.com/Rj21os9p5H — Purple Flurp (@g_semans) April 18, 2021

“Manténganse en el piso”

"No creo que quieras jugar de esta manera, ¿quieres que te arreste ahora mismo?”, le dice el oficial Austin Hopp a la anciana. De un momento a otro, el policía toma del brazo a la mujer, comenzando el forcejeo, el cual terminó con la ruptura de un brazo de la mujer de 73 años.

A Hopp se le escucha decir en reiteradas ocasiones: “Manténgase en el piso. En el piso”. A pesar de ello, Garner intenta liberarse del oficial, ya que no entendía la situación.

Loveland attorney alleges in federal lawsuit that Loveland Police forcibly arrested 73-year old w/dementia shortly after she left a Walmart .



She had initially left without paying for $14 worth of goods. Returned to store and tried to pay w/credit card.



Arrest happened anyway pic.twitter.com/grXVt7b04Q — Chris Vanderveen (@chrisvanderveen) April 15, 2021

Decidieron denunciar

La situación ocurrió en junio de 2020, pero recién el pasado 15 de abril la familia de Garner decidió denunciar a los oficiales.

“Hopp no llamó al despacho ni solicitó una unidad de salud mental. No utilizó en ningún momento una conversación tranquila o solicitó una explicación”, explicó Sarah Schielke, abogada defensora de la anciana al The Washington Post.

Luego de conocerse la demanda, Austin Hopp fue suspendido de sus servicios hasta que dure la investigación.