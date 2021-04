El chef turco Nusret Salt Bae, mundialmente conocido por su peculiar forma de añadir sal a la carne, se volvió viral luego de que circulara en las redes sociales la factura de un comensal que visitó su restaurante “Nusr-Et Steakhouse” de Miami.

El lujoso sitio ofrece en su menú una especialidad de bistec valorada en 275 dólares. Sin embargo, está la posibilidad de hacerlo aún más especial, al agregarle a la carne un envoltorio de “pan de oro de 24 kilates”, por el alto precio de 1.000 dólares.

El platillo poco común es conocido como “Golden Tomahawk” y es una preparación exclusiva de la reconocida cadena de comidas.

El portal Robb Report informó que un hombre, llamado Duane Miranda, seducido por la fama del negocio, visitó el sitio con unos amigos en busca de una exquisita comida. Sin embargo, decidió optar por la versión más económica.

Los clientes se quedaron sorprendidos con la presentación del plato dorado. Abismados por su brillo, le restaron importancia y pensaron que era parte del estilo estrambótico del famoso cocinero.

Después de disfrutar el banquete, que incluía un “sprite” de 10 dólares, papas fritas a 15, puré de papas a 19 y el costoso pedazo de carne, Miranda se disgustó por la cuantiosa suma de 6.228 dólares que arrojaba la factura.

Tras negarse a pagar, la gerencia decidió llamar a la policía y, después de horas de discusión, el cliente accedió a cancelar el monto total. El hecho ocurrió en octubre del año 2019.

