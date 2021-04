Claudinei Tizon cumplió sus amenazas. Dijo que atacaría a su ex esposa Claudete, pero en su arranque violento se llevó por delante a su propia hija de 21 años. El hombre también causó heridas a su expareja, a sus exsuegros y a un excuñado en el estado brasilero de Santa Catarina.

Todo sucedió poco después de que Claudete acudiera a la comisaría a poner la denuncia contra el hombre y consiguió una medida de protección por violencia intrafamiliar, informó Globo.

La familia estaba en la vivienda ubicada en el barrio Rodeo, en el Valle de Itajaí, cuando Claudinei irrumpió armado con un cuchillo.

La policía informó que la joven Géssica Dias Tizon se interpuso entre el agresor y su madre y recibió tres puñaladas que la dejaron sin vida.

El sujeto lesionó a otros cuatro miembros de la familia, quienes se encuentran en condición estable, pero sin riesgo vital. Las autoridades precisaron que Claudinei, de 42 años, fue herido, lo que pudo reducirlo y así fue como todos fueron trasladados al hospital.

Los heridos quedaron identificados como Claudete Tizon (su exesposa), de 39 años; sus exsuegros Maria Gorete Dias, de 56 años; Adenir Dias, de 61 años, y su excuñado Edenir João Dias, de 34 años.

Mientras, el hombre fue dado de alta y arrestado inmediatamente. Enfrentará cargos por femicidio, además de intento de asesinato en todos los heridos. En el lugar del ataque se encontraban presentes dos hermanitos de Géssica, menores de edad, pero no fueron agredidos.

