El 13 de noviembre del año 2020, la joven colombiana Lucía Tamayo temió por su vida. Iba en moto junto a su exnovio, quien le insitió el llevara a su trabajo. Pero en medio del camino, se bajó y de un momento a otro apareció una mujer que le roció ácido en el rostro.

Lucía perdió la visión, le faltaba oxígeno y sentía que se quemaba por dentro. Fueron minutos de angustia que ahora recuerda con claridad y contó a los medios, en un relato lleno de fortaleza.

Recibió amenazas

La verdad detrás de su brutal ataque con ácido tenía nombre y apellido: Su exnovio Camilo Andrés Moreno Flores, cuya relación había terminado dos años atrás. "Compartí cuatro años de relación con mi expareja. En la relación me manipulaba para que continuara con él", recordó Lucía, quien era muy popular por su belleza.

“Tuvimos muchos inconvenientes porque él había tenido problemas psiquiátricos. En la relación se intentó quitarse la vida más de tres veces”, aseguró la joven de 21 años.

A pesar de la situación, Camilo seguía viviendo arrendado en la casa de ella y se mantenía cerca como “un amigo”, pero no aceptaba la ruptura. Entonces, comenzó la pesadilla.

“Empecé a recibir una serie de amenazas. Me decían que me iban a dañar la cara. Que esa hermosura no me iba a durar para toda la vida. Me trataban de lo peor, con palabras horribles. Yo me llegué a imaginar que podía ser él porque ya tenía antecedentes", contó desde su recuperación en Bogotá.

No actuó solo

Camilo actuaba como un protector y se comprometía a acompañarla o a transportarla en su moto para evitar que le pasara algo. Lucía tenía miedo de salir sola, así que su expareja aprovechaba para continuar cerca y le hacía creer a su familia que la protegía, porque hasta la acompañó a la Fiscalía para poner la denuncia por los mensajes anónimos.

Aunque ella sospechaba de él, no lo creía capaz de matarla o de hacerle daño. El día del ataque, Camilo le dijo que los estaban persiguiendo y de pronto paró en plena vía. Y entonces una mujer "vestida de negro. Me coge del brazo y me arroja el ácido".

"Comencé a morirme porque es un ardor y sientes que se te está cayendo cada parte de tu cara”, contó a Noticias Uno. Más tarde se supo que esta cómplice era la hermana de Camilo, y que estaba acompañada por otra mujer, quien es su pareja sentimental.

Ambas quedaron grabadas por las cámaras. Llevaban unos 45 minutos esperando la moto de Camilo. Minutos después de ser rociada con ácido aparece Camilo con una aparente solución salina y se la lanza a la cara y cuello.

Resultó ser peor y puso Lucía entre la vida y la muerte. Rápidamente fue auxiliada y llevada a un centro de salud. Mientras la policía capturó a las dos mujeres y a su exnovio.

Durmiendo con el enemigo

Hasta ese entonces, Camilo seguía simulando su inocencia, pero al ser descubierto confesó ser el autor intelectual y se quitó la vida. "Yo sabía que era él y no tenía cómo comprobarlo y temía por la seguridad de mi familia, de mi mamá y mis hermanas porque estábamos durmiendo con el enemigo", recordó la joven.

Lucía se ha sometido a varias cirugías reconstructivas y a tratamientos médicos para superar las secuelas del ácido que ingresó a sus vías respiratorias. "Ha sido un proceso difícil donde he llorado y gritado preguntándome por qué tenía que suceder esto...”, se lamenta, pero indicó que nunca esperó un final trágico para su expareja.