¿Qué pasó?

Una mujer fue sentenciada a 30 días de cárcel, seguidos por seis meses de libertad condicional, luego de haber tosido y amenazado a una clientq que tiene un tumor cerebral, dentro de un centro comercial de Jacksonville, ciudad del estado de Florida, Estados Unidos.

Además, Debra Jo Hunter deberá someterse a clases de manejo de la ira, de habilidades para padres y pagar una multa de $500 dólares.

El hecho

Según informó la cadena de televisión WJXT, testigos del hecho identificaron a Hunter como la mujer que protagonizaba un video en el que reprendía al personal de la tienda y tosía en la cara a una clienta que grabó el incidente.

Según un informe del incidente, la víctima, llamada Heather Sprague, le contó a la policía que la situación se originó en junio de 2020, cuando Hunter estaba discutiendo con los trabajadores del lugar, sin llevar su mascarilla

A raíz de la situación, Sprague sacó su teléfono y comenzó a grabar, para días después acudir a la policía por la situación.

La víctima tenía un tumor cerebral

En su declaración, la mujer afectada señaló que estaba recibiendo tratamiento en el momento del incidente, debido a que tiene un tumor cerebral. Debido a lo anterior, le dijo al juez que sintió miedo de contraer coronavirus.

"Fue un episodio que se basó en privilegios y derechos", afirmó. "Al ver mi máscara, la acusada estaba calculando para atacarme en mi punto más débil tanto física como psicológicamente. Me quedé atónita y atemorizada por las consecuencias", manifestó.

"Ese video me muestra en mi peor día posible"

En el mes de marzo, Hunter acordó declararse culpable de un cargo de agresión menor. Sin embargo, cuando le entregó su declaración al juez sostuvo que el video no refleja a la persona que ella es.

"A menudo me pregunto cómo sería si cada uno de nosotros, como seres humanos imperfectos que somos, tuviéramos nuestros peores momentos reducidos a un video corto para que todo el mundo lo vea y juzgue", afirmó.

"Ese video me muestra en mi peor día posible y eso no es lo que soy, no es lo que era antes y no es lo que soy ahora", sostuvo.