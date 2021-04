Un fallo judicial vinculado con violencia escolar está causando polémica en California, Estados Unidos. Se trata del caso de Diego Stolz, un niño de 13 años que murió en 2019 luego de ser golpeado por dos compañeros de clases.

La justicia decidió que estos menores, de 14 años, no irán a prisión, sino que cumplirán servicio comunitario. Roger A. Luebs, juez de la Corte Superior del Condado de Riverside, generó polémica sobre si su decisión es el castigo que merecían los agresores, destaca el diario Milenio.

El expediente del caso detalla que durante años Diego recibió agresiones por parte de los dos jóvenes. El último ataque fue grabado por un testigo en el patio de la escuela de Moreno Valley. Stolz recibió varios puñetazos y al caer golpeó su cabeza con un pilar.

El juez analizó el caso y escuchó los argumentos del fiscal del distrito y del Departamento de Libertad Condicional. En ambas instancias, se insistió en llevar a los agresores a prisión por el mayor tiempo posible.

Sin embargo, Luebs se inclinó por sanciones menos duras en el interés de lograr la rehabilitación de los adolescentes.

El juez dejó claro en su veredicto que los dos menores son "directamente responsables" de la muerte del niño, “incluso si no tenían la intención de matarlo”.

Pero también explicó que llevar a los adolescentes a prisión, donde convivirán con “criminales más sofisticados y maduros” les haría “más daño”, destacó The Sun.

En su lugar, ambos regresarán a casa de sus padres, deberán cumplir 150 horas de servicio comunitario y deberán presentarse ante el juez. Además, quedaron sujetos a una sanción más fuerte en caso de incumplimiento.

Juana Salcedo, aunt, weeps during a press conf announcing a lawsuit against Moreno Valley Unified School Dist.for the wrongful death of Diego Stolz, 13, who was killed after being bullied at Landmark Middle School #bullying pic.twitter.com/OKFNVG8uOX