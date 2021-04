La Fiscalía de Nueva York, Estados Unidos, exigió a una granja donar 1,2 millones de huevos a bancos de comida del estado, para ser repartidos entre las personas más necesitadas, luego que se descubrieran que aumentaron los precios del alimento de manera ilegal.

"Mientras los neoyorquinos luchaban por conseguir comida, uno de los mayores productores de huevos de la nación subió los precios a niveles sin precedentes, haciendo más difícil a los neoyorquinos alimentar a sus familias", afirmó la fiscal estatal Letitia James a través de cuenta de Twitter, según la agencia EFE.

Además de dar a conocer la noticia, James también difundió imágenes de ella y algunos de sus ayudantes mostrando los huevos producidos por la empresa Hillandale Farms Corporation denunciada por la Fiscalía el pasado agosto de 2020, por especular con los precios de este alimento en los primeros meses de la pandemia.

Sin llegar a juicio, la granja se comprometió a no volver a aumentar el precio de los huevos y acordó donar 100.000 cartones a miles de cocinas económicas, refugios para personas sin hogar y centros de reparto de comida para necesitados.

Today, we're delivering 1.2 million eggs to feed New Yorkers in need. These eggs, which will go to food banks across the state, are a result of our lawsuit against Hillandale Farms for price-gouging eggs during the #COVID19 pandemic.

"Es probable que Hillandale haya entrado en conflicto con las leyes de aumento de precios de nuestro estado y haya ideado un plan dirigido a los más vulnerables de nuestro estado en su momento más oscuro, pero hoy estamos entregando 1,2 millones de huevos para alimentar a los neoyorquinos hambrientos y hacer las cosas bien", aseguró la fiscal.

We're in Hauppauge to deliver 300,000 eggs to Long Island families still suffering from the economic impacts of this pandemic.



These eggs will be distributed by @LongIslandCares and @IslandHarvest to those New Yorkers who need them most. pic.twitter.com/ATiIQEzeq9