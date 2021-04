Falleció durante la tarde de este viernes el conductor que atropelló a dos agentes policiales cerca del Capitolio de Estados Unidos.

Minutos más tarde se informó que uno de los funcionarios afectados por la embestida también murió a causa de las heridas.

"Uno de nuestros agentes sucumbió a sus heridas", manifestó la jefa de la policía que custodia el Congreso, Yogananda Pittman.

En una primera instancia, ambos efectivos policiales habían sido derivados a un recinto asistencial junto al acusado de cometer el crimen.

"Hay un sospechoso detenido. Ambos oficiales resultaron heridos. Los tres fueron llevados al hospital", informó en Twitter el Departamento de Policía del Capitolio.

CRITICAL INCIDENT: USCP is responding to the North Barricade vehicle access point along Independence Avenue for reports someone rammed a vehicle into two USCP officers. A suspect is in custody. Both officers are injured. All three have been transported to the hospital. pic.twitter.com/4TXIdulJc6