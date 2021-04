La policía de Estados Unidos cerró el acceso al Capitolio tras un incidente de seguridad, donde dos agentes fueron heridos tras ser atropellados por un vehículo.

Según las primeras informaciones, también se sintió una balacera en el lugar.

Mediante un Twitter puesto por la policía del Capitolio, se explicó que hubo un "incidente crítico" en el lugar.

"La policía del Capitolio (USCP) está respondiendo al punto de acceso de vehículos de North Barricade a lo largo de Independence Avenue por informes de que alguien embistió con un vehículo a dos oficiales de USCP", se señaló en señaló en la red social.

Además, en el mismo posteo se reportó que "un sospechoso está detenido. Ambos oficiales están heridos. Los tres han sido trasladados al hospital".

CRITICAL INCIDENT: USCP is responding to the North Barricade vehicle access point along Independence Avenue for reports someone rammed a vehicle into two USCP officers. A suspect is in custody. Both officers are injured. All three have been transported to the hospital. pic.twitter.com/4TXIdulJc6 — U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) April 2, 2021

Videos del Capitolio en este momento

Scene tending to injured officers at the #Capitol. pic.twitter.com/RLTiW3Ktrn — Love your neighbor (@loveisphere) April 2, 2021