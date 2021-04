En las últimas horas se viralizó un video de un doctor argentino, quien estaba furioso por los cortes en la ruta en su país.

Todo se vivió en la turística provincia de Neuquén, donde los propios trabajadores de salud han hecho el llamado para entablar un diálogo con el Gobierno.

Lo anterior ha provocado el enojo de los transportistas y los turistas que llegan a la zona, como es el caso de los que desean arribar a la Bariloche.

“Hacer un año que no veo a mi hijo”

En un video difundido por el portal Todo Noticias (TN), se aprecia al facultativo encarando a otra persona desde una ambulancia.

“Cómo es la cosa. No me faltes el respeto a mi porque me da bronca”, dice el doctor, que rápidamente sube de tono.

“Hace un año que me rompo el cul... por los pacientes. Me rompe las pelot...”, prosigue el profesional.

Para cerrar, se puede escuchar claramente cuando dice “hace un año que no veo a mi hijo. Me deslomo por los pacientes”.

Tras esto cerró la puerta del vehículo, donde iba atendiendo a una persona.

