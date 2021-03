Sigue el bloqueo y no hay señal de que termine pronto. Las faenas continúan en el Canal de Suez para poder mover el barco portacontenedores Ever Given, luego de que el martes pasado encallara en el paso comercial.

Debido al bloqueo causado, el transporte marítimo ha sufrido pérdidas que ya alcanzan los millones de dólares, debido a que el canal concentra el 10% del flujo de los navíos que transportan distintos productos por el mar.

Ahora, el peligro cae en que hay cientos de productos que van a bordo de los contenedores del barco, los que siguen esperando ser trasladados, lo que podría provocar escases, entre otras cosas, de papel higiénico.

Problemas con la base del papel

Según reporta Bloomberg, uno de los grandes afectados es Suzano, empresa brasileña de celulosa que genera la pulpa de madera, la base para general el papel higiénico.

Walter Schalka, director general de Suzano, asegura que el problema radica en que no habrá containers disponibles en un futuro próximo debido a la gran cantidad de barcos que no han podido cruzar, lo que retrasará los envíos de la empresa.

Otro producto directamente afectado es el café, debido a que cientos de contenedores esperan a cruzar el canal. En ellos va café robusto, materia usada por Nescafé para el café instantáneo, lo que hará subir su precio en Europa. Solo dos productores no usan el canal para exportar: Brasil y Costa de Marfil.

Muebles y gasolina

Pero los problemas no son solo con productos "locales", sino que también con exportaciones muy necesarias en tiempos de pandemia.

Ya se ha informado que hay retrasos en las entregas de muebles. En medio del teletrabajo, la necesidad de tener oficina en casa ha aumentado y muchos consumidores han visto cómo las fechas de entrega de sus productos se han postergado varios meses.

Lo más preocupante ocurriría con la gasolina, debido a que el Canal de Suez es la conexión entre Europa y Asia, por donde pasa el 5% al 10% de los envíos de crudo, provocando un alza que ya se está sintiendo en los mercados.

Los expertos calculan que, con el bloqueo, se provocará una retención de mercancías por un valor de unos 9.600 millones de dólares diarios, con el tráfico hacia occidente valorado en 5.100 millones de dólares y hacia oriente, 4.500 millones de dólares al día.