¿Qué pasó?

El primer intento para reflotar el buque "Ever Given", un portacontenedores de 400 metros de eslora encallado hace cuatro días en el Canal de Suez, no tuvo resultados positivos, por lo que esta crucial vía marítima sigue bloqueada, afectando la conexión entre Asia y Europa.

La operación "fracasó" reconoció la compañía marítima Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) encargada de la gestión técnica del navío.

Ante la complicada situación, la empresa precisó que llegarán "dos remolcadores suplementarios de 220 a 240 toneladas" para reforzar las maniobras.

Advierten que buque quedará "atrapado por semanas"

En el operativo, remolcadores y dragas habían hecho todo lo posible para desencallar el portacontenedores, pero fue imposible.

La empresa encargada de la operación de "salvamento" del "Ever Given" había advertido horas antes que podrían transcurrir "días o incluso semanas", antes de que se reanude el tráfico en el canal por el que pasa, según los expertos, el 10% del comercio marítimo internacional.

Según la revista especializada Lloyd's List, unos 200 navíos están bloqueados en ambos extremos y en la zona de espera situada en mitad del canal, lo que ha causado grandes retrasos en las entregas de petróleo y otros productos.

Arena impide sacar buque de 220 mil toneladas

Desde el miércoles, la Autoridad del Canal de Suez (SCA) intenta desencallar el buque, de más de 220.000 toneladas, donde es necesario retirar entre 15.000 y 20.000 metros cúbicos de arena para llegar a entre 12 y 16 metros de profundidad y poder poner a flote el colosal portacontenedores.

Ante la situación, Egipto ha recibido varias propuestas de ayuda internacional, entre ellas una de Turquía, que propuso un gran remolcador, y de Estados Unidos, que se ofreció a enviar un equipo de expertos de la Marina.

En tanto, la sociedad que explota el buque, Evergreen Marine Corp, con sede en Taiwán, encomendó a Smit Salvage y a la empresa japonesa Nippon Salvage crear un "plan más eficaz" para desencallar el navío.

Esto porque Smit Salvage ha participado en grandes operaciones de rescate, como la del submarino nuclear ruso Kursk y la del crucero italiano Costa Concordia.