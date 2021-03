Una niña de seis años fue asesinada de varios disparos por obstruir el baño de la casa. Laurionne Walker estaba bajo el cuidado de una hermana del asesino, cuando sucedieron los hechos en Pasadena, cerca de Houston, Texas.

Un vecino llamó al 911 al escuchar gritos y disparos en la vivienda. Las balas fueron para la pequeña, cuya familia quedó devastada al conocer cómo ocurrió todo. Mauricio Álvarez, explicó a medios locales que Raymeon Means, de 35 años, tocó la puerta de su casa.

El hombre quería saber si se estaba filtrando agua por las paredes o el techo de su departamento, porque la niña que cuidaba su hermana acababa de obstruir el inodoro y estaba el baño completamente inundado.

Means regresó a su departamento y fue entonces cuando se oyeron gritos. “La mujer en el apartamento de arriba tenía un cuchillo y le estaban diciendo: 'vete de aquí, vete de aquí”, agregó.

Y en medio de la pelea, el sonido de las disparos dio paso al horror. Laurionne fue trasladada de urgencia al hospital Bayshore, pero no había nada qué hacer. "No tengo palabras. Mi nieta aún era una bebé. Recibió dos disparos en el pecho", aseguró la abuela de la niña.

Laurionne Walker, a 6-year-old in Houston, was fatally shot by a relative following an argument over spilled water. "My granddaughter was still a baby. She got shot twice in the chest this morning," her grandmother said.



