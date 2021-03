Una adolescente de 19 años fue atacada por otras dos jóvenes con una botella de vidrio rota y tuvieron que hacerle más de 15 puntos en la cara al salir de una fiesta clandestina en el barrio Pueyrredón, en Córdoba, Argentina.

La víctima había estado discutiendo con otra joven el sábado por la noche cuando una de las agresoras la increpó y la acusó de haberle pegado antes a su hermana. A la salida la interceptaron en la calle y la atacaron.

“Dos amigos me salvaron, sino no la contaba”, dijo Melisa en diálogo con El Doce. Se trataba de un error y creyó que había podido aclararlo en el momento, pero cuando se fue del lugar la buscaron.

La joven fue abordada mientras caminaba para volver a su casa. A solo una cuadra de distancia apareció de nuevo la agresora, la agarró del pelo y la tiró al piso en la esquina de Ciriaco Ortiz y Pasaje Garay. Entonces, una segunda persona la atacó por detrás y le pegó con una botella de vidrio.

Testimonio de Melisa

“Dos amigos y otra chica lograron separarme. Si no fuera por ellos no estaría contando la historia porque me hubieran seguido pegando y yo ya no podía defenderme”, sostuvo Melisa.

“La (herida) más profunda que tengo es la del labio, que tengo puntos por dentro y por fuera. En el brazo y en lo que se me ve en la cara”, dijo entre lágrimas.

“Nunca salí a buscar problemas”, se lamentó tras remarcar que es la primera vez que se ve involucrada en un hecho violento de esta naturaleza. “No me quiero ni mirar al espejo, es horrible. Tengo mucho miedo y no quiero salir más a ningún lado”, agregó.

La madre de la joven habló a los medios y declaró que “es gravísimo lo que hicieron, le destrozaron la cara a mi hija y la verdad que si así se lo hicieron a ella, mañana si quedan sueltas, se lo pueden hacer a alguna otra chica y no me parece justo”.