El luchador mexicano Halcón Negro Jr. utilizó sus redes sociales para denunciar que fue víctima de acoso sexual por parte de uno de los productores del programa “Survivor”. Según él, rechazar las ofertas sexuales le “costó no haber entrado al proyecto”.

“Nunca dejen pisar su dignidad a cambio de cumplir sus sueños. Hace poco sufrí acoso sexual por parte de un productor de TV de una importante televisora. Su acoso y actitudes hacia mi persona me incomodaron muchísimo. Puse un alto y me costó no entrar a dicho proyecto”, escribió el púgil en su cuenta de Facebook.

También aseguró que lo engañaron para que se quitara la máscara y le “pidió que entrara a su proyecto 'sin máscara' porque me veía mejor”. “Tengo valores y venderme sexualmente no va conmigo y porque esta máscara solo la voy a perder en el cuadrilátero, pues respeto y amo a la lucha libre”, sentenció.

El luchador, de 29 años, llevará la acusación más allá de sus redes sociales. Irá a las autoridades e interpondrá una denuncia ante el ministerio público “por el acoso del que fui víctima”, reseña el diario Milenio.

Gracias por su apoyo. Mi obligación ciudadana no solo es denunciar en redes, si no tambien de manera formal, por lo cual la siguiente semana ire en compañia de mis abogados @AbogadosCur y mi manager @fragosomanager al Ministerio público a Denunciar el acoso del que fui victima. — HalconNegroJR (@HalconNegroJR) March 21, 2021

Respuesta al luchador mexicano

De acuerdo a Infobae, el productor del que habla Halcón Negro Jr. es Hernán Albarenque (la persona detrás de “Survivor” y “MasterChef” en TV Azteca). Luego de que el luchador lo señalara por acoso sexual, el productor reaccionó a las acusaciones a través de un mensaje en Instagram.

Se defendió diciendo que “1. Solicité ya una investigación a @Azteca y la Unidad de Género. No tengo nada que esconder. 2. Las sesiones de selección se graban y hay testigos presenciales en todas ellas. 3. La selección de los mejores perfiles representa una responsabilidad con la audiencia, lo que en ocasiones implica relegar a quienes no tiene el mayor potencial”.

Ahora el luchador informó que será parte de un programa llamado “Guerreros” de Televisa. El anuncio lo hizo a través de su perfil de Instagram.

A pesar de revelar abusos, Halcón Negro Jr. señaló que ha sido criticado e incluso seguidores de sus cuentas han desestimado que este haya sufrido algún tipo de acoso durante su trayectoria como luchador profesional.

