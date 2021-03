"Los amo con todo mi corazón. Los amo mucho. Cuiden a su madre. Los amos", fue el último mensaje que envió un hombre antes de morir de coronavirus el pasado 14 de febrero, en Houston, Texas, Estados Unidos.

De acuerdo a los medios locales, Charles "Charley" Torres, de 35 años de edad, le envió este mensaje a su familia a través de un video que grabó mientras luchaba para poder respirar.

"Charley", quien se desempeña como mecánico, ingresó al hospital el pasado 15 de enero y desde entonces sus seres queridos, quienes siempre mantuvieron la fe en que se recuperaría, no lo vieron más.

"Entró y nunca salió", afirmó su padre, Alex Torres, durante una entrevista con el canal de televisión ABC13.

El hombre, en medio de su sufrimiento por haber perdido a su hijo, manifestó que "es como perder tu sombra. No importa a dónde iba, me apoyaba todo el tiempo".

En medio del dolor y las consternación por la pérdida de su hijo, la madre de Charles, Joanie Torres afirmó: "Siempre fue un buen servidor. Hizo tantas cosas por la gente... Siempre dijimos que el corazón de Charley era más grande que su cuerpo".

"Dios le está dando un poco de descanso en este momento, pero tiene algo más poderoso que hacer", agregó Joanie.

Sus padres señalaron, además, que "su mayor vocación era la familia. Fue un buen esposo para Ana y padre para sus hijos e hijastros. Los llevó a todas partes. Hacía todo con ellos".

"Charley", como le decían de cariño, fue scout en la secundaria y fue bombero voluntario del Departamento de Voluntarios de Manvel.

Torres se encuentra entre los casi 43.000 tejanos que han muerto de Covid-19, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos del estado.

