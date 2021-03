El cuadro obsesivo que Mariela Melanie Díaz, de 19 años, reflejaba por su ex novia Ayelén Antivero era conocido por su círculo más cercano. Díaz mostraba conductas violentas, tenía varias denuncias por acoso, pero no aceptaba el fin de la relación.

Un familiar de Ayelén contó al diario Opinión Frontal que Mariela en una ocasión intentó cortarle el cuello. "Ya no estaban juntas, pero Mariela estaba obsesionada con Ayelén. Quiso matarla, cortándole el cuello en plena calle. Se salvó por poco”, explicó.

Esta semana, en una nueva incursión de la acosadora, un tercero llevó la peor parte. Se trata de Gabriel Emiliano Benítez, el nuevo novio de Ayelén, quien se encontraba de visita en su casa ubicada en la calle Jujuy al 300, en Campana, localidad bonaerense de Argentina.

Se escondió debajo de un vehículo

Mariela fue a la casa de su exnovia con un cuchillo. Cuando ingresó al inmueble y vio a Gabriel Emiliano, de 22 años, cargó contra él. Sacó el arma y le clavó una puñalada en el pecho. Durante el ataque, Ayelén se escondió en su dormirtorio para salvar su vida y la de su hijo, de cinco años, que tuvo de una relación anterior.

#Asesinato Gabriel Emiliano Benítez, de 26 años, fue asesinado a cuchilladas por una joven, de 19, en Jujuy al 300, en Campana. Policías detuvieron a la homicida, que se asegura obró por motivos pasionales, luego de haber sorprendido al muchacho con la novia de ella. #Campana pic.twitter.com/eqYIrWtVa2 — Fernando Vázquez (@VazquezFER6) March 3, 2021

Ayelén no creyó la amenaza que recibió horas antes de Mariela por teléfono. "Pedazo de lora. Voy a ir y te voy a cagar a puñaladas. No me busques porque no me importa nada. Cacho de salame tenés en tu casa. Te voy a matar, te juro", escribió a su móvil, reportó Infobae.

Las autoridades iniciaron su búsqueda y la encontraron metida debajo de un automóvil cerca de su vivienda en el cruce con Schinoni. Minutos antes de su captura, le escribió de nuevo a Mariela un mensaje: "Perdón, no sé qué hice. Estaba ciega, no quería llegar a esto. Pero ahora sí, nada más para hacer".

La policía científica, junto con la superintendencia de seguridad local y la estación policial de Campana intervinieron en el caso. Mariela Díaz enfrentará juicio por el cargo de homicidio en el despacho judicial de Zárate – Campana.