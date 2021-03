¿Qué pasó?

Un simple papel que llegó a manos de un empleado de un banco pudo evitar una tragedia y salvar de un verdadero calvario que sufría una mujer en Brasil.

Esto debido a que en medio de las funciones habituales de una entidad bancaria, una joven, de 27 años, llegó al lugar como un cliente más, pero buscando urgente ayuda, ya que era víctima de violencia intrafamiliar por parte de su actual pareja.

La mujer, utilizando un ticket emitido por el propio banco, escribió, tratando de evitar sospechas, un mensaje de auxilio en el papel y se lo dio al funcionario que la atendió.

"Él está ahí afuera"

En su mensaje la mujer exhibió su urgencia: "¿Me puede ayudar? Él está ahí afuera", agregando en un sector del ticket la frase: "+ violencia doméstica".

Ante la extrema situación, el empleado bancario aseveró al diario Correio Brazilienze que "me asusté enseguida, leí lo que estaba escrito y decidí mantener la calma para saber qué podía hacer".

Así optó por ir en su ayuda pasándole un papel en blanco para que ella escribiera sus datos personales y, en la ocasión, la mujer le dio otro aviso.

"Si la policía llama, no responderá. Hay que insistir porque él hará como si no estuviera en casa. No puedo pasar el teléfono. Él puede contestar", le indicó la víctima.

Ante esto, agregó que el agresor estaba afuera de la agencia, esperándola. "Su teléfono celular seguía sonando. En la línea, alguien preguntó si ya le habían respondido, probablemente era él. Y estaba muy nerviosa y asustada", detalló.

Tras recibir el papel con la información de la joven, el empleado se dirigió a los compañeros del banco para informar de la situación y pedir ayuda.

Mujer y sus hijos fueron rescatados

Ante la emergencia, los propios trabajadores del banco hicieron las respectivas llamadas y, gracias a los datos, el Grupo de Prevención Orientada a la Violencia Doméstica y Familiar llegó para poner a salvo a la familia.

Tras una primera instancia, el personal a cargo del operativo no encontró a la mujer ni al sospechoso en la residencia. Sin embargo, en un segundo intento, los militares lograron rescatar a la joven y sus dos hijos, de 1 y 5 años.

Ahora el caso es investigado por la Comisaría 16 de la zona de Planaltina (Distrito Federal de Brasil), donde la víctima confirmó los hechos y se solicitaron medidas de protección contra el hombre.