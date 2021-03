¿Qué pasó?

Erwin Tumiri, uno de los seis sobrevivientes del accidente aéreo del equipo de fútbol brasileño Chapecoense, burló de nuevo a la muerte tras salir ileso de un accidente de autobús que dejó un saldo de 21 fallecidos y 30 heridos.

Fue en el año 2016 cuando el técnico de aviación se convirtió en uno de los seis sobrevivientes del vuelo que se estrelló en Colombia y mató a 71 personas, entre ellos varios de los jugadores del equipo de fútbol.

Extraordinariamente, el hombre tuvo otro roce con la muerte este martes 2 de marzo del 2021. Era uno de los pasajeros que se trasladaban en un autobús que se precipitó al vacío en una carretera de Bolivia entre Cochabamba y Santa Cruz, según reseñó la revista People.

“El bus estaba corriendo, ahí me agarré del asiento delantero, sabía que nos íbamos a accidentar porque íbamos a gran velocidad”, explicó al diario boliviano Los Tiempos. “Yo seguí agarrándome, no me desparramé hasta que llegamos al suelo”.

Salió entero del accidente

Asombrosamente, Erwin Tumiri salió sin mayores heridas de entre los restos del vehículo, que se precipitó unos 150 metros por un barranco. Aseguró que el autobús hizo una parada “extraña” momentos después de empezar su ruta el lunes por la noche, y que el conductor aumentó la velocidad, ignorando las súplicas de los pasajeros.

La hermana de una de las víctimas dijo a la prensa local que “el chofer estaba corriendo harto (mucho) y los pasajeros han gritado ‘por favor baje la velocidad’. Se han asustado, pero el chofer seguía corriendo y sintieron el golpe”. Agregó que perdió a su hermano y que este dejó a dos niños en la orfandad.

Según el diario peruano El Comercio, las causas del accidente en el que estuvo involucrado el bus de transporte público están bajo investigación.

Tumiri detalló cómo consiguió salir del autobús, que quedó boca abajo en el piso. “Salí a gatas, me senté, mi rodilla estaba herida, me senté y dije: ‘Otra vez, no lo puedo creer’”, relató. “Luego vinieron a rescatarnos, no estaba inconsciente. Creo que he sido el primero en que me lleven a arriba (la superficie)”.

El superviviente aseguró que está consciente de lo afortunado que fue al salir vivo de un segundo accidente mortal en su vida: “Me siento bendecido. Siempre dando gracias a Dios”.