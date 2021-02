En 2017 comenzó una pesadilla para Perla Díaz, una mujer en México que asegura ser víctima de violencia y persecución. Se casó en 2013 y tras cuatro años de convivencia la situación se tornó insostenible.

Perla, una empleada del sector de salud y profesora universitaria, decidió acabar con su violenta relación cuando su esposo, identificado como Jorge Vargas, llevó un ama a la casa. Al diario Milenio contó que su marido la maltrataba física y psicológicamente.

Pero poner fin a su matrimonio no le dio paz, pues los meses posteriores a la separación estuvieron llenos de acosos y de ataques por parte de su expareja y de su familia. Ocho meses después de la separación, en el año 2018, el exmarido de Perla la metió en problemas.

La batalla judicial de Perla

El hombre la acusó de haberse robado objetos de valor de su propiedad y que por eso se había ido de casa. Según Perla, estos argumentos fueron inventados para victimizarse ante la justicia. Pese a que no había pruebas, Perla fue reseñada por el cargo de robo, lo que llevó a la mujer a emprender una lucha por defender su situación y romper el silencio.

Acompañada por la organización Red de Feministas Nayaristas inició la batalla judicial para limpiar su nombre, pero además finalmente decidició denunciar judicialmente a su exesposo por violencia familiar en razón de género. Sus fotos con pancartas o acompañada por sus grupos de apoyo se viralizaron, debido a su testimonio valiente.

“Mis abogadas están trabajando arduamente para poder debatir que no hay pruebas acreditables de que yo me robé algo, y que si yo me fui ese 25 de diciembre de 2017 fue porque temía por mi vida y no porque me hubiera robado algo”, sostuvo.

Decisión favorable

Por la insistencia del movimiento creado a su alrededor, las autoridades dictaron arresto domiciliario en contra de su expareja, pero ella cree que el hombre puede romper con esa medida y buscarla para vengarse.

“Sigo temiendo por mi vida, tengo que seguir ciertas medidas como, por ejemplo, salir acompañada, no exponerme, no salir sin avisar, rastrear todo el tiempo mi ubicación para sentirme segura”, dijo a Milenio.

Esta semana, finalmente Perla Díaz informó que fue sobreseída de la causa penal por robo que fue abierta en su contra. "Como siempre lo dije, yo nunca cometí un delito", dijo en un video compartido en Facebook.