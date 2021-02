Una pareja se encontraba excavando en su patio con el objetivo de plantar un árbol, cuando hicieron un inusual descubrimiento. A escasos metros del piso, se hallaba un bolso lleno de armas de fuego.

El hecho tuvo lugar en la ciudad estadounidense de Phoenix, en Arizona, donde los dueños de casa encontraron desde pistolas de mano hasta rifles de alto calibre.

Así lo informó el Departamento de Policía de Phoenix, a través de su cuenta de Twitter.

Homeowners in a valley home were digging a hole for a tree when they dug up more than they asked for! They found a duffle bag with rusted rifles and handguns inside. They called #PHXPD and gave them to detectives, who will investigate if these firearms were used in any crimes. pic.twitter.com/3EKouHHtpr