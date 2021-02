¿Qué pasó?

Una mujer publicó en Facebook una fotografía de ella sosteniendo el corazón de una jirafa que había cazado. El registro fue ampliamente criticado por los usuarios de la red social.

El hecho ocurrió el pasado 14 de febrero, cuando Merelize Van Der Merwe, oriunda de Sudáfrica, salió a cazar y, tras dar muerte al animal, subió la foto al mencionado portal.

La situación se gestó ya que el esposo de Merelize le obsequió, como regalo de San Valentín, un día en el Safari de la sabana africana.

"Estoy en la luna"

Junto con las imágenes de la mujer posando con el órgano, redactó un mensaje que desató aún más la furia de los internautas, que la calificaron como “violenta” y “despreocupada”.

“Fui literalmente como una niña pequeña durante dos semanas y conté los días. Después me llené de emociones porque he estado esperando años para tener esta oportunidad. Estoy en la luna”, escribió.

“Me encanta cómo traen a la Biblia y me dicen que Dios me castigará. Les sugiero que todos vayan a leerla otra vez. Ahora bien, tomen sus armas, su temblor y su arco, y salgan al campo a cazar”, agregó.

Más de 500 animales cazados

Según Fox News, esta mujer es una de las cazadoras más acérrimas del mundo. A sus 32 años, ha tomado la vida de alrededor de 500 animales, entre los que destacan jirafas, elefantes y leones.

En conversación con el medio Mirror, la directora de People for the Ethical Treatment of Animals, Elisa Allen, declaró: "Alguien que mata a otro ser sensible, se corta el corazón y se jacta de ello se ajusta a la definición de psicópata”.

“Algún día, la caza de trofeos se incluirá como un signo de un trastorno psiquiátrico, como debería ser hoy. Son delirios de grandeza, asesinato en serie y sed de sangre combinados con un deseo ardiente de lucirse”, sentenció la directora.