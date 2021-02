¿Qué pasó?

Médicos del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS, por sus siglas en inglés) lograron trasplantar con éxito corazones que habían dejado de latir, a seis niños que necesitaban de uno.

"Nunca antes se había realizado un trasplante de corazón pediátrico DCD (donación después de la muerte circulatoria) utilizando una máquina pionera que reanima / reinicia corazones que han dejado de latir", indica el comunicado publicado en la cuenta de Twitter oficial del Royal Papworth Hospital.

¿Cómo funciona?

Cuando muere un donante, su corazón es recuperado y puesto en una máquina de sistema de cuidado de órganos (OCS, por sus siglas en inglés), donde se recrean condiciones similares a las de un cuerpo humano con vida, a una temperatura cálida y con sangre circulando, para así lograr reanimar el órgano.

El OCS permite al equipo médico monitorear todo lo que ocurre con el corazón hasta 12 horas después de realizado el trasplante.

Uso en adultos

El Royal Papworth indica que desde el 2015 a la fecha, se han realizado alrededor de 90 trasplantes mediante este método.

De todas las intervenciones, son en su mayoría a mayores de edad, con algunas excepciones que se espera aumenten de aquí en adelante.

La primera vez que se usó esta tecnología fue en Europa en 2015, en un hombre de 26 años.