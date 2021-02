Cansada de ver a su nieto solo y sin una pareja, la abuela de este joven quiso ir en su ayuda y tuvo una comentada idea: Creó una cuenta en la aplicación de citas de Tinder para buscarle una compañera.

Fue la decisión que tomó Trina Lazarus, de 82 años, residente de la ciudad inglesa de Brentwood, quien no tuvo inconvenientes con la tecnología y abrió un perfil para encontrar interesadas en el joven.

Lo divertido es que la anciana entregó una descripción gráfica de su nieto, llamado Scott Lefever, donde no solo entregó sus virtudes, sino que también sus defectos.

Single lad's GRAN sets Tinder profile up to get him a girlfriend saying he's 'untidy' and a 'useless cook' https://t.co/vsQKUm1Ozi