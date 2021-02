Horas de dolor y consternación vive la familia de Brianna Ibarra, una adolescente de 13 años que murió trágicamente en Wichita, Kansas, en Estados Unidos, al intentar huir de un delincuente que robó el vehículo de sus padres.

Ellos se bajaron a comprar comida en un restaurante y ella prefirió esperar en el asiento trasero. Todos viajaban en una camioneta tipo SUV, marca Ford Escape. Entonces un delincuente que observaba aprovechó la ocasión para robar el vehículo.

El sujeto, identificado como Kevin Palmer, de 34 años, subió al asiento del piloto y encendió el motor. Brianna decidió bajarse, pero se trabó con el cinturón de seguridad. Logró salir, pero terminó colgando del vehículo.

UPDATE: A Sedgwick County judge charged Kevin Palmer with 1st-degree murder and theft. Police say he stole an SUV and kept driving after 13-year-old Brianna Ibarra tried to escape from the vehicle and got caught in the seatbelt. https://t.co/mnurs4Kng9 https://t.co/OilVzKbWa4