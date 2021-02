Luego de 9 años de matrimonio, una discusión sobre fútbol acabó en tragedia. Sucedió en Sao Paulo (Brasil), en el hogar de Érica Fernandes y Leonardo Ceschini, de 31 y 34 años, respectivamente.

Eran hinchas de equipos rivales, sin embargo, convivían y respetaban sus irreconciliables puntos de vista sobre ambos equipos. El pasado sábado se disputó la final de la Copa Libertadores. Ella apoyaba al Palmeiras, que jugaba contra Santos.

La suerte acompañó a Érica, porque su club obtuvo la victoria. Estaba eufórica con el resultado que no importaba mucho a Leonardo, fiel "torcedor" del Corinthians. Con esa misma intensidad, el marido se sentía burlado por su pareja. Discutieron.

A MAN in Brazil has been arrested for allegedly stabbing his wife to death during a row over their rival football teams, police said.

Cops in the footie-mad nation arrested Leonardo Souza Ceschini, 34, in the in the city of Sao Paulo after he allegedly stabbed his wife . pic.twitter.com/CwrWdDymTC