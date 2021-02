Leandro Daghero, de 19 años, fue detenido luego que atrapó al supuesto ladrón que le había robado el celular. Lo asfixió hasta la muerte y grabó el momento con el teléfono que previamente le habían quitado y subió el video a su estado de WhatsApp.

El hecho ocurrió en el barrio de Yofre, ubicado en la ciudad de Córdoba, Argentina, durante una fiesta clandestina, el viernes 29 de enero de 2021 en la madrugada, cuando Abel Suárez (25) y un cómplice le habrían robado el celular a Daghero.

El hombre se resistió y logró recuperar el móvil. Persiguió a los ladrones y logró alcanzar a Suárez, al que estranguló en el piso mientras filmó el asesinato con su teléfono. Por último, subió el video del fatídico instante a su estado de WhatsApp.

En el registro, publicado por el canal El Doce, se puede escuchar al joven increpando al ladrón mientras lo somete en el suelo: “Da la cara c..., dale. Decí quién sos. La c... de tu madre. Qué vienen a robar estos giles, si son todos de (barrio) San Jorge estos caretas. No vale ninguno de estas m..., ¡no vale ninguno!”, dice Daghero mientras el presunto ladrón parece estar sin vida.

Dos policías cómplices detenidos

De acuerdo a la teoría que maneja la fiscalía de instrucción de Feria del Distrito III de la Ciudad de Córdoba, encabezada por la doctora Patricia García Ramírez, el joven le aplicó al ladrón una técnica de reducción y ahorcamiento llamada “mataleón”, frente a dos policías y prolongó la misma hasta causarle la muerte.

García Ramírez dispuso, además de la del joven, la detención de dos policías. Los testigos dijeron que los oficiales estuvieron en una “situación pasiva” frente al hecho y no intervinieron.

Según las fuentes judiciales “ambos se quedaron parados, como si le estuvieran haciendo guardia, esperando a que terminase de ahorcar a Suárez”.

La versión de los familiares

La madre del difunto negó que en algún momento llegase una ambulancia para auxiliar a su hijo, según reportó Infobae.

“Lo dejaron ahí tirado hasta las 7 de la mañana. No sé por qué lo mataron. Porque son de San Jorge, en el video sale eso. Si mi hijo no roba. Él se cagaba laburando todos los días”, expuso.

#Cordoba familiares de Abel Suarez esta tarde se movilizan tras el crimen en barrio Yofre pidiendo justicia. La causa esta en la fiscalia de la Dra Palacios pero no avanzó en las últimas horas. Hay un detenido y policías que quedaron apartados. Movil @radiomitrecba. pic.twitter.com/eeZhfWA6iJ — Leonardo Guevara (@leoguevara80) February 2, 2021

La esposa de Suárez, Irupé Arguello, también dio su versión de los hechos. Ella dijo: “Se ve en el video que lo tienen estrangulado; que llegan estos dos policías y que ellos le dan órdenes. Él (asesino) pregunta: ‘¿Qué hago, qué hago?’. Y los policías le dicen: ‘Sí, mátalo, mátalo’”.

Los familiares del fallecido protestaron y pidieron justicia. Dijeron al noticiero de El Doce que sí hubo una fiesta clandestina, pero que hubo una disputa barrial entre vecinos del barrio Yofre y otro barrio llamado San Jorge. Esta disputa terminó en una pelea y así fue como Suárez recibió una golpiza y posteriormente fue estrangulado frente a la policía.