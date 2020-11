Fue al hospital por dolores estomacales, le diagnosticaron una gripe sencilla y fue rápidamente dada de alta. Sin embargo, ni ella ni los médicos notaron que estaba en pleno proceso de parto, por lo que tuvo que dar a luz a su bebé desde el baño de su casa.

Así fue lo que le ocurrió a Natosha Kramer, una estadounidense de 32 años que afortunadamente tuvo un parto sin grandes dificultades y que decidió transmitirlo por su cuenta de Facebook.

"Quería el recuerdo del nacimiento sin importar si en un hospital o en mi casa. Mi madre atrapó a mi hija mientras yo estaba allí", cuenta la madre primeriza.

Captura.- Natosha y su bebé.

Los detalles de la negligencia

Tras experimentar contracciones y vómitos durante la madrugada, la mujer decidió acudir al Centro Médico Atrium, ubicado en Middletown, Estados Unidos. Allí le diagnosticaron gripe y, pese a que fue sometuda a una ecografía, los médicos nunca sospecharon que la bebé estaba pronto a nacer.

"No sabía que estaba de parto, porque dijeron que tenía un virus estomacal. No pensé que estaba dando a luz", consigna ante Mirror.

Después de horas internada, volvió a su casa junto a sus padres, que se encontraban de visita. Las molestias continuaron hasta que llegó la hora del nacimiento.

"Mi padre llamó a emergencias y le aconsejaron que buscara una cuerda pequeña para el cordón umbilical. En medio del pánico, trató de quitarse los cordones del zapato, pero afortunadamente la ambulancia llegó en ese minuto", recuerda Natosha.

Captura.- La bebé junto a sus abuelos.

Problemas con el certificado

Sin embargo, no todo podía ser perfecto. Dado que no nació en un hospital, la madre no ha podido recibir el respectivo certificado de nacimiento de Nola, su bebé. Esto imposibilita recibir la asistencia que brinda el gobierno estadounidense.

Natosha ha intentado conseguir información por parte del hospital, pero no ha tenido éxito: "Cuando voy al nadie sabe de qué estoy hablando y me miran como si estuviera loca".

Mientras sigue buscando respuestas, la Nola crece de manera sana: "Le están saliendo los dientes desde los dos meses. Está gateando y le encanta la música jazz", concluye la mujer.