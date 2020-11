A pesar de lo incrédulo que puede resultar, el trabajo perfecto sí existe, o al menos así lo sería para todas aquellas personas amantes al séptimo arte.

Reviews.org, un sitio web en la que varios expertos valoran y recomiendan sobre productos tecnológicos y del hogar, ha decidido diversificar su negocio y ofrecer un empleo, que sería un verdadero regalo para los cinéfilos.

El sitio ha ofrecido pagar un sueldo de 2.500 dólares (casi dos millones de pesos chilenos) a aquella persona que se preste a ver 25 películas en 25 días.

"Si eres el tipo de persona que ve películas navideñas durante todo el año, queremos contratarte", sostiene la oferta de trabajo.

Reviews.org precisó en su oferta que las personas a postular deben ser mayores de edad, tener un dispositivo que permita ver contenidos en streaming y completar una encuesta después del visionado de cada película.

A pesar de ofrecer un catálogo amplio de recomendaciones, la web permite al usuario elegir la película que quiera ver.

La oferta no solo se limita a ese gran sueldo. Las personas que postulen, además tendrán la oportunidad de disfrutar de manera gratuita de una suscripción anual a siete plataformas de streaming, entre ellas: Netflix, Amazon, HBO Max y Disney+.

Para postular a este empleo, los interesados deben rellenar un formulario hasta el 4 de diciembre y esperar a ser convocados por la empresa.

If “holiday spirit” is your middle name, we’ve got the perfect gig for you! There are 14 days left to apply for a chance to get paid $2,500 to watch 25 holiday movies in 25 days! https://t.co/omMrusBYLK#HolidayDreamJob pic.twitter.com/SoyeAVjxUv