¿Qué pasó?

Este sábado, el candidato demócrata Joe Biden fue declarado como el nuevo presidente electo de Estados Unidos, tras imponerse en la carrera presidencial al republicano Donald Trump, vigente mandatario del país norteamericano.

El arribo de Biden a la Casa Blanca, sin embargo, no será en solitario, pues estará acompañado por Kamala Harris como su vicepresidenta, quien rompió con muchas barreras al llegar a ocupar este cargo.

.@JoeBiden and I are ready to get to work on behalf of the American people. pic.twitter.com/dMVaWbcxHV — Kamala Harris (@KamalaHarris) November 7, 2020

Kamala, la primera

Este triunfo es la consagración de una carrera extraordinaria de Harris, la exfiscal e hija de inmigrantes que acaba de pasar a la historia como la primera mujer y primera persona afroamericana en convertirse en vicepresidenta de Estados Unidos.

A los 56 años, la dinámica senadora demócrata de California permitió que Biden, de 77 años, obtuviera el apoyo de un electorado más diverso que buscaba estar mejor representado en la cima del poder.

Tanto así, que algunos dijeron que no votaron por Biden sino por ella, una abogada de padre jamaicano y madre india, lo que también la transforma en la primera persona con ascendencia asiática en ser vicepresidente.

Una campaña diferente

Durante la campaña, Harris llamó incansablemente a una movilización histórica de mujeres y minorías, denunciando los intentos de obstruir el voto en los estados tradicionalmente republicanos.

"¿Por qué creen que tanta gente poderosa (...) está tratando de impedirles que voten?", preguntó en Georgia, un estado sureño clave para la victoria. "Ellos saben del poder que ustedes tienen", respondió. "No permitan que nadie los deje fuera del juego".

Siempre con mascarilla para protegerse del coronavirus y respetando la distancia social como Biden, Harris hizo una campaña más activa que el septuagenario, bailando al ritmo de bandas de música o hablando con clientes de los cafés, siempre al aire libre por el COVID-19.

También conoció en Milwaukee a la familia de Jacob Blake, un hombre negro gravemente herido por la policía en medio de manifestaciones durante la oleada de este año contra el racismo en Estados Unidos, marcando así un estilo distintivo de campaña que ahora la instala junto a Biden en la Casa Blanca.